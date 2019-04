Captan a excongresista anti LGBT en pleno beso con un hombre en Coachella

Ciudad de México.- El excongresista republicano Aaron Schock, conocido por haber votado en contra de todas las leyes a favor del colectivo LBGT, fue fotografiado en el festival de Coachella mientras se besaba con un hombre.

Dos fotos que se viralizaron en las redes sociales muestran a Schock sin camisa en medio de un grupo de hombres homosexuales durante el popular festival de música.

Otra imagen, publicada por el sitio Queerty, mostraría además al joven de 37 años mientras se besa con otro hombre sin camisa. En la imagen, la persona identificada como Schock tiene la mano adentro de los pantalones del otro hombre.

Las imágenes se conocieron después que las publicara en Facebook el activista James Duke Mason, quien atacó a Schock por su supuesta hipocresía.

"Normalmente no comentaría algo como esto, pero me enfurecen estas imágenes del ex congresista republicano (y anti-gay) Aaron Schock de fiesta con un grupo de hombres gays en Coachella", escribió Mason.

El hecho de que él piense que puede mostrar su cara en público, particularmente cuando NUNCA ha renunciado o se ha disculpado por sus votos contra el matrimonio gay, los homosexuales en el ejército y contra las leyes contra la discriminación es asombroso. Mi intención no es apuntarlo personalmente, sino simplemente señalar la hipocresía. Lo vi en un reciente evento social gay en West Hollywood y estreché su mano antes de darme cuenta de quién era; Realmente debería avergonzarse de sí mismo. Y los gays que se asocian con él sin exponerlo deben saber mejor. Realmente es una desgracia".

Schock se destacó en el Congreso por su historial de votaciones en contra de la comunidad LGBTQ. Entre ellas, votó en contra de incluir a personas LGBTQ en las protecciones federales contra los delitos de odio, en contra de la derogación de la ley que prohibía a cualquier homosexual o bisexual revelar su orientación sexual en las Fuerzas Armadas y a favor de una enmienda para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Varios testigos confirmaron la presencia de Schock junto a un grupo de homosexuales en Coachella.