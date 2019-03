Cardenal Pell recibe demanda por abuso sexual a un menor en los 60's

Sídney, Australia.- El cardenal australiano George Pell, detenido a la espera de conocer la condena por cinco cargos de pederastia, fue demandado hoy por el presunto abuso sexual a un menor cometido en la década de 1970.

El Tribunal Supremo de Victoria confirmó la presentación de esta demanda civil, que además de Pell incluye al estado de Victoria, los custodios de las Hermanas de Nazareth (anteriormente St. Joseph) y los servicios familiares y para la infancia de la ciudad de Ballarat.

El nombre del demandante no puede ser revelado. Adicionalmente el archivo no está disponible en el buscador, por lo que la declaración de la demanda o cualquier otro documento presentado en este caso no será publicado por el tribunal", indicó la corte en un comunicado.