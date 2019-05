China le responde a Trump sobre los aranceles: "Lucharemos hasta el final"

Pekín, China.- El Gobierno chino aseguró que no debe subestimarse su capacidad y voluntad para defenderse y recalcó que, aunque no desea una guerra comercial, el país asiático "no está asustado" y "luchará hasta el final".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, justificó de esta manera la imposición de aranceles a 5 mil 140 bienes importados de EU por valor de 60 mil millones de dólares, en respuesta a la última medida proteccionista adoptada por el Ejecutivo de Donald Trump de gravar casi todas las importaciones chinas.

Al contrario que Estados Unidos nosotros mantenemos la compostura. Queremos seguir trabajando y encontrarnos a mitad de camino para firmar un acuerdo mutuamente beneficioso. Nuestra actitud es constructiva, pero alguien ha subestimado nuestra capacidad de defendernos e intenta confundir a la opinión pública", dijo Geng en aparente alusión a las últimas declaraciones de Trump.

El presidente Trump ha lanzado varias advertencias a gobierno de oriente sobre las consecuencias de atacar EU y no acatar los aranceles impuestos por el mandatario estadunidense.