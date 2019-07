China podría espiar a turistas mediante sus celulares en ciertas zonas del país

Pekín, China.- Se ha revelado que posiblemente, el Gobierno chino podría estar espiando los celulares de los turistas que visitan ciertas regiones del país, mediante un programa de espionaje que les otorga acceso a ciertas aplicaciones e información en los equipos con sistema operativo Android.

De acuerdo a la investigación realizada en conjunto entre el diario The Guardian, The New York Times y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, los extranjeros que usan aparato con sistema operativo de Apple, iOS, también estarían en riesgo de ser espiados.

El reporte dice que las autoridades estarían utilizando un equipo para interceptar información desde dispositivos móviles, llamado popularmente Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED), el cual permite que la mayoría de los datos sean capturados desde un iPhone.