Chofer herido en tiroteo de Nuevo Laredo será trasladado a EU

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ramón, el conductor de la grúa que trasladó una camioneta durante el enfrentamiento en Valles de Anáhuac, donde fallecieron ocho personas, será trasladado a Estados Unidos para garantizar su seguridad.

El titular del Comité de Derechos Humanos, Raymundo Ramos, comunicó lo anterior y aseguró, que aunque cuenta con videos de la ejecución, no los ha revelado aún por las reservas de la investigación. Informó que siguen analizando si los testigos y familiares de las personas afectadas serán llevados a Estados Unidos.

Todavía no podemos develar ese material, lo estamos reservando. No hemos revelado videos, solo el que circula de la grúa. Lo que sacamos a la luz fueron evidencias de la manipulación de los vehículos, pero no de la ejecución”, dijo Ramos.