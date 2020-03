Chris Cuomo, hermano del gobernador de Nueva York, tiene coronavirus

Nueva York, Estados Unidos.- El conductor de CNN Chris Cuomo, quien es hermano del gobernador de Nueva York, reveló en redes sociales que dio positivo a coronavirus.

A través de su cuenta de Instagam, el hermano del gobernador Andrew Cuomo expuso:

Así que, en estos tiempos difíciles que parecen volverse más complicados día a día, me enteré de que soy positivo a coronavirus. He estado expuesto a personas en días recientes que subsecuentemente dieron positivo y yo tengo fiebre, escalofríos y dificultad para respirar".

El periodista externó que está en cuarentena en su sótano y que continuará emitiendo su show, Coumo Prime Times, desde ahí.

Solo espero que no se lo haya contagiado a los niños y a Cristina. Eso me haría sentir más mal que esta enfermedad", agregó Chris.

El presentador ha mantenido al tanto a la sociedad respecto al coronavirus. De forma más notable, Cuomo se ha vuelto viral gracias a las entrevistas que le ha realizado a su hermano, el gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo, a lo largo de la pandemia.

CNN indicó que Chris Cuomo estuvo "más recientemente en las oficinas de CNN en el vecindario Hudson Yards de la ciudad de Nueva York el viernes pasado", y que el presentador es la tercera persona que da positivo a Covid-19 en el espacio de trabajo del medio.

Todos son objetivo de este virus. Es el gran equilibrador. No me importa qué tan inteligente, rico, poderoso crees que eres. No me importa qué tan joven, qué edad tienes. Mi hermano Chris es positivo a coronavirus, nos enteramos esta mañana. Él es joven, en buena forma, fuerte, no tan fuerte como él cree que es, pero estará bien", expuso Andrew Cuomo en una conferencia.