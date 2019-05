Chris Hughes: "El gobierno de EU tiene que romper el monopolio de Facebook"

Washington, EU.- El cofundador de Facebook, Chris Hughes, asegura que es necesario dividir a la empresa y romper el monopolio de la mayor red social del mundo.

Somos una nación con una tradición de control sobre los monopolios, sin importar lo bien intencionados que puedan ser los líderes de estas compañías. El poder de Mark Zuckerberg no tiene precedentes y eso es antiestadunidense", escribió Hughes en un artículo de opinión publicado en The New York Times.