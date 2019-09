Científicos aseguran que el monstruo del Lago Ness es una anguila gigante

Reino Unido.- El pasado jueves, un grupo de cientificos, llegaron a la conclusión de que el temido monstruo del Lago Ness, es solo una leyenda y que los supuestos avistamientos se tratan de la anguila europea gigante.

No encontramos pruebas de la existencia de un reptil marino prehistórico llamado plesiosaurio o de un pez grande como un esturión, como sostenían algunas teorías", indicaron los científicos de la Universidad de Otago.

En la larga investigacion, se han realizado diversos estudios de ADN, esto con el fin de poder identificar los diversos signos de vida que existen en todo el lago, en las que se han encontrado pruebas significativas de ADN de anguila.

Nuestros datos no revelan su tamaño, pero la gran cantidad de material dice que no podemos descartar la posibilidad de que haya anguilas gigantes en el Lago Ness. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que lo que la gente ve y cree que es el monstruo del lago Ness podría ser una anguila gigante", mencionó el profesor Neil Gemmell.