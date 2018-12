Cirujano plástico en Brasil inyecta productos prohibidos a sus pacientes

Goiânia, Brasil.- El cirujano plástico radicado en Goiânia, Brasil, Wesley Murakami, atendía a sus pacientes con la promesa de que les dejaría un rostro renovado, sin saber que serian estafados.

Murakami les inyectó una cantidad excesiva de productos prohibidos como Metacrylo PMMA, en sus procedimientos. De acuerdo al Consejo Médico de Brasil, el uso del producto PMMA solo debe ser inyectado dentro de los límites prescritos de 5 mililitros.

Al menos 40 de las víctimas iniciaron un juicio contra el médico por haberles dejado serias secuelas en el rostro.

Aunque parece un procedimiento simple y sin riesgos, lo que hemos visto en nuestras clínicas es que los pacientes acuden a nosotros con complicaciones derivadas de profesionales que no son especialistas. Este producto no es una sustancia absorbible y causa una reacción inflamatoria. Es imperativo enfatizar que las personas nunca deben realizar estos procedimientos con aquellos que no son especialistas", dijo Sérgio Conceição, director de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica.