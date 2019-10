Cita de horror: Hombre violaría a mujer que lo rechazó por estar muy gordo

Oxford, Inglaterra.- Un hombre con obesidad mórbida es acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en la casa de la víctima luego de que esta lo rechazara por lucir mucho más gordo que en las fotos de su perfil del sitio de citas donde se conocieron, se describió en una Corte.

En la plataforma Match.com, Christopher Schubert, de 44 años de edad, se describió a sí mismo como un "grande oso para abrazar que busca a su compañera" e intercambió mensajes con una mujer en enero de 2018, antes de que el par se pusiera de acuerdo para conocerse en la casa de ella.

De acuerdo con lo descrito en el tribunal, la afectada dijo a la Policía que cuando Schubert llegó a su casa ella pensó: "Mie... eres grande".



A la mañana siguiente, después de que él se fuera a primera hora, la presunta víctima reportó a las autoridades que Schubert la agredió sexualmente y la violó después de que lo invitar a tomar una taza de té.

La examinación médica de la mujer reveló que esta tenía "laceraciones y abrasiones" que coincidían con el mantenimiento de sexo "brusco".

La presunta víctima dijo a los oficiales que antes de que llegara Schubert a su cita, ambos habían hablado por mensajes sobre dormir en la misma cama si él iba a su casa, pero que ella dijo que nada pasaría y que estaría usando su pijama.

Cuando él llegó y vi su talla, solo pensé: 'De ninguna manera'. Dije que no sabía que estaba tan grande como lo estaba. Literalmente. La talla no me detiene en cuanto a gustarme alguien, pero nunca fue mi intención dormir con él", reportan que dijo la mujer.