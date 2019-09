Como castigo por jugar con su cabello, maestro corta mechón a alumna

Nuevo Hampshire, EU.- Jillian Miglionico, una madre de familia del estado de Nueva Hampshire, exige la destitución de un maestro que, asegura, tomó a su hija y le cortó un pedazo de cabello cuando la estudiante no hizo caso sobre dejar de jugar con su cabellera.

De acuerdo con reportes, el maestro que no ha sido identificado primero le dijo a la niña que dejara de jugar con su cabello.

Ella no lo hizo, y él la amenazó diciendo: 'Bueno, si no dejas de jugar con tu cabello te lo voy a cortar'. Y ella dijo: 'No, no puede hacer eso'. Y él dijo: '¿A sí? Mírame'”, expuso Miglionico.