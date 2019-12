¿Cómo respondió Donald Trump a las burlas de Trudeau, Macron y Johnson?

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EU, Donald Trump, calificó al primer ministro de Canadá de persona "de dos caras", esto luego de que se hiciera del conocimiento público un video en el que Justin Trudeau se burlara del mandatario norteamericano.

Tras esta definición del líder canadiense, Trump agregó:

Me parece que es un tipo muy agradable, pero, saben, la verdad es que yo lo llamé por el hecho de que no paga el 2 por ciento [del PIB de su país en defensa para sufragar a la OTAN] y puedo ver que no está muy contento con eso".