Con armas y gas lacrimógeno, grupo chavista ataca el auto de Juan Guaidó

Caracas, EU.- La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales denunció este martes una serie de ataques contra la integridad de su esposo a su llegada al Parlamento de Caracas.

Esto son atentados contra su vida y su integridad física. Denunciamos una vez más que a Juan Guaidó intentan acabarlo", dijo Rosales a su llegada a Nueva York, en el marco de su gira por varios países de América.

La pareja de Guaidó, quien es jefe del Parlamento venezolano, aseguró que ya antes se han realizado actos de violencia contra miembros del Legislativo por parte de colectivos armados que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro.

Asedio de Colectivos Paramilitares a la Asamblea Nacional y ataque a carro del Presidente @jguaido a esta hora pic.twitter.com/e8SC30sWuB — Cupos en La Haya Cupos en Guantánamo (@jcajias) 26 de marzo de 2019

De acuerdo con Rosales, a su esposo lo atacaron este martes, cuando salía del Parlamento, en la capital venezolana, "le apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos" contra el auto en el que viajaba.

Fue muy grave, muy lamentable lo ocurrido hoy, lo que pudo haber terminado en una tragedia", señaló Rosales a su llegada a la Iglesia de Santa Teresa, en Manhattan, donde se celebró una misa por Venezuela y en la que aprovechó para reunirse con miembros de la comunidad venezolana en Nueva York.

Rosales señaló que había podido comunicarse con su esposo: "Me dijo que me quedara tranquila. Siempre me dice que me quede tranquila".

Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido EU, y una veintena de naciones europeas.