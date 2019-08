Con tinta en los ojos y la modificación de su cuerpo, un artista llega a lo extremo

Berlin, Alemania.- Lily Lu, un artista alemán ha llevado el arte a un nivel extremo en la modificación de su cuerpo.

El artista tiene dos capas de tatuajes en todo su anatomía, varias capas de tinta y escarificaciones.

Tiene diseños incluso en la lengua, las uñas y el ano.

Luce rastas rojas que ha cultivado por 15 años y dientes de cerámica negra. Tiene entintados los globos oculares.

El artista asegura:

No soy un bicho raro y no me siento como uno".