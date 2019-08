Condenan a pareja vegana por la grave desnutrición que causaron a su bebé

Sidney, Australia.- Después de alimentar a su hijo con alimentos apegados a un régimen alimenticio vegano, una pareja australiana fue condenada a 300 horas de trabajo comunitario debido al estado de desnutrición que presenta el bebé.

Autoridades australianas se percataron de este hecho en marzo del 2018, cuando al pasar por su domicilio vieron que la menor presentaba desnutrición y, pese a tener un año y medio, la niña parecía tener tres meses de edad.

La bebé no tenía dientes, aún no recibía las vacunas pertinentes ni la atención médica necesaria para su edad; además, no podía caminar, esto provocado por la dieta que los padres impusieron en su hija.

Todavía la identidad de lo padres no ha sido revelada, solo se sabe que rondan los 30 años de edad y aparte tienen otros hijos. La jueza australiana, Sarah Huggett, condenó a los implicados a 300 horas de trabajo comunitario, el cual deberán cumplir en un lapso de 18 meses.

Es responsabilidad de todos los padres garantizar que la dieta que proporcionan a los niños sea equilibrada”, declaró Hugget.

Debido a esto, los padres perdieron la custodia de sus tres hijos, quienes ahora residen en la ciudad de Queensland.