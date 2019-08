Conductor mata a ciclista; hablaba por celular con novia a bordo de auto robado

South Ockendon, Inglaterra.- Un conductor que mató a un ciclista tras arrollarlo con un auto robado y mientras hablaba por celular con su novia, recibió una condena de prisión.

Ravinder Matharu, de 32 años de edad, conducía el auto de su hermano cuando embistió a Matei Alexandru, quien tenía 43 años y era ciudadano de Rumania.

Pese a los esfuerzos de personas que fueron en su auxulio y paramédicos al practicarle reanimación cardiovascular, Matei murió en el lugar del accidente, ocurrido en la ciudad de South Ockendon, en el condado de Essex.

Aunque el automóvil sufrió fuerte daños, Matharu huyó del lugar y no reportó el accidente a la policía.

La tarde del choque, oficiales visitaron la dirección de la persona que aparecía registrada como propietaria del coche, el hermano de Matharu.

Sin embargo, el auto no estaba en ninguna parte. Fue hasta las horas antes del día de Año Nuevo que el vehículo fue regresado a dicha vivienda.

Ravinder Matharu había huido hacia otra dirección en un intento de evitar a la policía.

El hombre de 32 años fue arrestado en una casa ubicada en el pueblo de Purfleet, en el condado de Essex, más tarde ese mismo día, y se presentaron cargos en su contra por causar la muerte por conducción peligrosa, por no detenerse en la escena del choque, no reportar el accidente, conducir cuando se le ha privado de ese derecho y por el delito agravado de tomar un auto sin consentimiento.

Matharu se declaró culpable de los cargos en el tribunal de Basildon, a principios de este año. Este lunes fue condenado a cuatro años de prisión y un mes, además de prohibírsele conducir durante los próximos siete años.

No importa qué tanto lo castiguen (a Matharu), eso no cambiará las cosas para nosotros. Pero espero que eso haga una diferencia para él como persona; que él se va a arrepentir y entenderá lo que hizo. La vida no es una broma o un juego, mucho menos la conducción descuidada", agregó.