Conductores de Uber de EU manifiestan descontento ante salida de la bolsa

Nueva York, EU.- Cientos de conductores de Uber salieron a manifestarse a las calles de Estados Unidos y Reino Unido para manifestarse luego de que la plataforma saldrán de la bolsa y se espera que alcance los 90 mil millones de dólares.

Las urbes en las que se había planeado un paro coordinado del servicio son Nueva York, Filadelfia, Chicago, Minneapolis, Boston, San Francisco y Los Ángeles, además de otras localidades en Reino Unido, Australia y Brasil.

Sindicatos británicos dijeron que el apoyo a la huelga ha sido fuerte, ya que muchos conductores se quedaron en casa y los pasajeros usaron el hashtag #UberShutDown expresando su solidaridad con los choferes en las redes sociales.

En Nueva York, decenas de personas se concentraron ante el toro de Wall Street convocados por la Alianza de Trabajadores del Taxi de la ciudad, mostrando pancartas en la que se leía:

¡Eh Uber! No puedes explotarnos, no puedes comprarnos, no puedes dividirnos, no puedes pararnos".