Confirman la identidad del hombre que robó avión en EU y lo estrelló

Washington, EU.- El empleado de la aerolínea Horizon Air que este viernes realizó un despegue no autorizado en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ha sido identificado como Richard Russell de 29 años, informa Seattle Times. La noche de este viernes Russell robó un avión sin pasajeros, un Bombardier Q400 de Alaska Airlines operado por Horizon Air, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (Washington, EE.UU.) y lo estrelló. Las autoridades no vinculan el suceso con el terrorismo y apuntan al carácter suicida del hombre.

Antes de estrellarse, el empleado efectuó diversas maniobras. En la Red circulan videos de testigos, en uno de los cuales se aprecia cómo realiza una caída en picado. Además, fue perseguido por dos cazas F-15 que lo escoltaron para garantizar la seguridad de la gente que se encontraba en tierra.

"No sabría cómo aterrizarlo". Horas después de los hechos, apareció un audio de la conversación mantenida por el hombre con los controladores aéreos cuando estaba manejando la aeronave. En determinado momento, el hombre se mostró muy preocupado al darse cuenta de que "la vida de la gente está en juego" y dijo que no quería hacerle daño a nadie.

Desde la torre de control de tráfico aéreo no tardaron en darle instrucciones para intentar ayudarlo, pero aseguró que no necesitaba tanta ayuda. "He jugado a algunos videojuegos antes", afirmó. "Sé un poco lo que estoy haciendo", dijo el hombre, si bien pidió que le explicaran cómo presurizar la cabina para no sentirse "tan mareado".

Más tarde el empleado comentó que fallaba uno de los motores y pareció querer aterrizar. "Voy a aterrizarlo de manera segura. Creo que intentaré hacer un tonel volado y, si sale bien, voy morro abajo y paro por hoy", agregó. No obstante, reconoció que "no sabría cómo aterrizarlo". "Realmente no planeaba aterrizarlo", afirmó.