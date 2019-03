Congresista peruano es investigado por supuesto acoso sexual a periodista

Lima, Perú.- La Fiscalía de Perú abrió hoy una investigación al congresista peruano Yonhy Lescano, del Partido Centrista Acción Popular, por un supuesto caso de acoso sexual contra una periodista cuya identidad no ha sido desvelada por las autoridades.

La investigación preliminar fue abierta de oficio por la Fiscalía y está a cargo de la fiscal Katharine Borrero, de la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer de Lima.

Borrero solicitó al Congreso un informe sobre la denuncia presentada por la periodista el viernes ante el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, y las congresistas Paloma Noceda, de Acción Popular, y Tania Parona, del bloque de izquierdas Nuevo Perú.

El caso saltó a la luz cuando un conocido de la agraviada difundió en redes sociales una conversación por chat entre ella y un congresista entonces no identificado que le pedía por mensaje que le mostrara sus senos.

En otras comunicaciones difundidas este viernes la misma persona le manda a la denunciante mensajes con doble sentido como "te voy robar la ropita" y otros en los que le preguntaba si estaba sola.

Lescano sostiene desde el viernes que él no fue el autor de los mensajes e inicialmente acusó a su personal de seguridad de haber manipulado su teléfono sin su consentimiento, hipótesis que fue negada por el director general de la Policía Nacional, José Lavalle.

El parlamentario alegó que mantenía una amistad con la denunciante y que no existe acoso porque es ella quien inicia las conversaciones donde aparecen los polémicos mensajes.

Esto es una burda patraña. Ahora han sacado ese chat, que es real. Es verdad que yo no lo he enviado, pero dejemos eso de lado. Supongamos que yo lo envié. ¿Quién comienza la conversación a las doce de la noche: 'hola amigo', ¿yo? no, fue la señora", comentó Lescano en medios locales.