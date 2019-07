Congresista responde luego de que Trump señaló que "ella no sabe nada"

Washington, EU.- Durante una entrevista, el presidente Donald Trump realizó un polémico comentario en el que comparó a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez con la exprimera dama argentina, Eva Perón, destacando que la joven política tiene "cierto talento", pero "no sabe nada".

Veo a una mujer joven desvariando y delirando como una lunática en una esquina, y dije: 'Eso es interesante, vuelve'", explicó Trump, de acuerdo con el libro titulado American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War.