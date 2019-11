¡Conmovedor! Niño se rapa para que su amigo con cáncer no se sienta solo

Reino Unido.- Un pequeño niño de siete años de edad, llamado Olly, tomó la valiente decisión de raparse para que su mejor amigo, el cual fue diagnosticado de cáncer, no se sintiera triste por las burlas de los otros compañeros de la escuela.

A Tommy-Lee Hetherington se le diagnosticó Leucemia desde el año 2018, por lo que tuvo que someterse a agresivos tratamientos contra la enfermedad que le causaron la pérdida del cabello.

Jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera", manifestó Olly.