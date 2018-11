Conoce al ciclista que viaja con su perrita por toda Sudamérica

Ciudad de México.- Un ciclista afirmó que lleva 2 años y medio viajando, en compañía de su perrita de nombre Luna; en donde su aventura la comparte en redes sociales donde tiene miles de seguidores.

El hombre relata que todo pasó un día, cuando tuvo que volver desde Santa Catarina, en Brasil, hasta Buenos Aires, Argentina. Se había quedado solo con su perra. No podía pagar la única aerolínea que permitía volar con mascotas. Contó que nadie le ayudó cuando pedía ‘aventón’. Se cruzó con dos muchachos que viajaban en bicicleta y le ofrecieron una para llevar al animal. Al principio pensó que era una locura, pero se animó a pedalear mil 850 kilómetros, durante cuatro meses, hasta llegar a su casa. Desde entonces, Facundo y Luna llevan una vida itinerante.

Luna tiene 4 años de edad, es brasileña y mestiza. Con pocos meses de vida, la habían dejado abandonada en una calle, fue entonces cuando Facundo la adoptó, con las heridas del maltrato a flor de piel.

Desde abril de 2016, han recorrido parte de Brasil, Uruguay y Argentina.

Facundo cuenta que años atrás no era ciclista, solo usaba la bicicleta como medio de transporte, pero con el tiempo aprendió y empezó a perfeccionarse.

El hombre relata que muchas personas le preguntan: “¿De qué viven?”.

Me di cuenta de que lo que verdaderamente buscamos las personas es más fácil de encontrar de lo que parece. Por increíble que suene, nunca sufrí inseguridad. Hay veces que no tengo dinero y, sin embargo, encuentro gente que me recibe muy bien: me invita a comer, a dormir o a compartir”, comentó. Esa solidaridad se potencia gracias a su peculiar compañera: “Luna genera mucha empatía”, agregó.