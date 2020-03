Coronavirus 'golpea' a familia de NJ: 3 han muerto y 4 siguen hospitalizados

Nueva Jersey, Estados Unidos.- En cuestión de días, una familia ha tenido que afrontar la tragedia de perder a tres integrantes que se infectaron de coronavirus, mientras que otros miembros permanecen hospitalizados debido al Covid-19.

De acuerdo con The New York Times, el miércoles falleció Grace Fusco, quien tenía 73 años de edad y había contraído el contagioso virus. Grace era la matriarca de una numerosa familia, ya que tuvo 11 hijos y 27 nietos.

La muerte de Grace ocurrió horas después de que su hijo Carmine Fusco también falleció y luego de días del deceso de su hija Rita Jackson. Ambos habían dado positivo a Covid-19.

Un pariente dijo que cuatro hijos de Grace se encuentran hospitalizados por coronavirus y que alrededor de 20 miembros de la familia están en cuarentena en sus casas.

Si no están en un respirador, están en cuarentena. Es tan lamentable. Ellos no pueden ni siquiera vivir su luto como tú lo harías", expuso el familiar a The New York Times.