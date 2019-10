Corte sentencia a 60 años de prisión a mujer por quemar a su pareja

Juneau, Alaska.- El juez de la corte superior de Anchorage, Michael Wolverton, sentenció a Gina Virgilio a 99 años de prisión, aunque 39 fueron suspendidos, esto por quemar a su novio mientras este descansaba en el sillón de su casa.

Al escuchar su sentencia, la acusa mencionó que una enfermedad mental la orilló a cometer este crimen en contra de su pareja sentimental.

Me odio por lo que hice. No podré devolverle la vida jamás. No se le puede encontrar lógica a una mente que no piensa de manera lógica”, expresó Virgilio durante el juicio.