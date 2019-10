Crimen de guerra: Tropas árabes con respaldo de Turquía ejecutan a 2 kurdos

Siria.- Luego de que Turquía iniciara su operación militar 'Primavera de la Paz' en el norte de Siria contra las milicias kurdas de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), trascendió que tropas árabes que son apoyadas por las fuerzas turcas ejecutaron a dos prisioneros kurdos.

De acuerdo con reportes, un video verificado por el diario The New York Times muestra el momento en el que son asesinados a sangre fría dos kurdos capturados durante la intervención militar iniciada el miércoles, esto a manos de presuntos miembros de milicias árabes del Ejército Nacional Sirio (SNA), quienes son apoyados por las fuerzas armadas de Turquía.

Según se describe, primeramente se aprecia en la filmación que un prisionero kurdo se encuentra al margen de una carretera, ataviado con uniforme militar, mientras que su compañero, quien viste ropa negra, se encuentra al otro lado de la calle.

Mientras algunos combatientes lanzan gritos de "¡Alá es grande!" y "cerdos", el prisionero que viste ropa negra es disparado con un fusil de asalto, para luego recibir otro impacto de parte de otro combatiente que usa un fusil de francotirador.

El grupo de combatientes apoyados por Turquía publicó en Twitter una imagen de dos de los prisioneros kurdos asesinados/Twitter

Según se reporta, en el video no aparece el asesinato del prisionero vestido con uniforme militar, quien es miembro de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF). Sin embargo, una fuente que presenció las ejecuciones indicó a The New York Times que dicho prisionero kurdo sí fue asesinado.

Al-Harith Rabah, activista que presenció las ejecuciones y confirmó la muerte del segundo prisionero al Times, también indicó que los combatientes que asesinaron a los kurdos forman parte del grupo Ahrar al-Sharqiyeh, a su vez perteneciente al Ejército Nacional Sirio.

A través de redes sociales, miembros de Ahrar al-Sharqiyeh publicaron un clip y una fotografía de los prisioneros antes de matarlos, material en el que aparece un tercer hombre capturado que se cree también pudo haber sido asesinado.

Se considera que las ejecuciones podrían ser el primer crimen de guerra reportado en lo que va del conflicto, el cual ha dado paso a que miles de civiles huyan de la guerra y busquen refugio.