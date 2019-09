Dan por muerto a bebé prematuro, lo llevan a la morgue y fallece por el frío

Lima, Perú.- A mediados de septiembre, un bebé fue declarado muerto por médicos luego de nacer prematuro. Debido a esto, doctores aseguraron que el pequeño falleció durante el parto.

Doctores trasladaron al bebé a la morgue, donde permaneció cerca de 10 horas sin supervisión y con bajas temperaturas. Personal de limpieza escuchó el llanto de un menor y lo llevaron a urgencias dentro del mismo hospital.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el recién nacido falleció debido a las arduas condiciones a las que fue sometido en la morgue, además de la falta de cuidados.

La madre del bebé, consternada, declaró:

Es algo que no puedo superar, ¿cómo mi hijito ha podido sobrevivir tantas horas solito? Ninguna autoridad del hospital me ha explicado por qué no se atendió a mi hijito. ¿Por qué no se lo ayudó? Voy a seguir hasta lo último".