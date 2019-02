David Aguilar, el joven que construye prótesis robóticas con piezas de Lego

Barcelona, España.- David Aguilar, un estudiante de bioingeniería en la Universidad Internacional de Cataluña, decidió fabricarse una prótesis robóticas con piezas de Lego.

El joven de 19 años nació sin el antebrazo derecho debido a una rara alteración congénita, ante esto, ya va por su cuarto modelo de brazo y su sueño es diseñar prótesis asequibles para quienes las necesitan.

Cuando era pequeño me ponía muy nervioso estar con otros niños, porque era diferente, pero eso no me impidió creer en mis sueños”, expresa David.