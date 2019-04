Delincuente es atropellado tras asaltar a doctora; ella lo ayuda con las heridas

Buenos Aires, Argentina.- La doctora Cecilia Ramos fue víctima de un asalto por parte de uno motociclistas, los cuales fueron atropellados mientras eran perseguidos por la Policía en San Miguel de Tucumán, en Argentina.

Un patrullero se cruzó con los ladrones, quienes lograron derribar la motocicleta y detener a uno de los tripulantes. El otro quedó lesionado en el suelo, con la espalda gravemente lesionada; la doctora los ayudó con las heridas.

Cuando llego veo que era justamente quien me había robado porque estaba mi cartera tirada a la par. En un primer momento lo miraba y después me agaché a asistirlo”, relató la mujer.

Ramos contó que mucha gente quería patearlo y agredirlo, pero para ella la inseguridad es un problema que genera "muchos sentimientos encontrados".

Lo más triste fue que cuando se estaba por ir la ambulancia, el detenido me pidió que no hiciera la denuncia, y yo le dije que sí la iba a hacer. Entonces me dijo que sabía dónde vivía, me sentí amenazada”, contó.