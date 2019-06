Demócratas buscan medida para apoyar la crisis fronteriza entre México y EU

Estados Unidos.- Demócratas anunciaron una asignación de 4 mil 500 millones de dólares para responder a la crisis fronteriza con México y que el Gobierno de EU responda a las leyes de asilo para los migrantes.

Esta medida se llevará a votación la próxima semana al pleno del Congreso, mientras la Cámara de Representantes y el Senado batallan para aprobar una medida antes el influjo de migrantes.

Esto no es un juego. No se trata de política. No se trata de política de inmigración. Es un paquete de alivio humanitario y tiene que aprobarse. Tiene que aprobarse de inmediato. Nos quedamos sin dinero y estamos al cupo máximo", agregó.