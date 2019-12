Demócratas vinculan a asesor de Trump con supremacismo blanco; piden su cese

Estados Unidos.- Un total de 27 senadores demócratas vincularon a Stephen Miller, asesor en migración de la Casa Blanca, con el supremacismo blanco, por lo que solicitaron se despido.

El grupo de políticos liderado por la exaspirante a la candidatura presidencial, Kamala Harris, difundió una misiva en la que mostraron su inconformidad por la postura de Miller.

Lo que está moviendo a Miller no es la seguridad nacional, es la supremacía blanca, algo que no tiene cabida en nuestro país, gobierno federal o la Casa Blanca. Miller no está en condiciones de servir en ninguna capacidad en la Casa Blanca y mucho menos como asesor principal“, se lee en el documento.