Descarga eléctrica mata lentamente a soldador mientras advierte no tocarlo

Milwaukee, EU.- Victoriano Díaz, un soldador de 37 años, estaba laborando con tres compañeros cuando metió la mano en un transformador de alto voltaje y murió electrocutado.

Los trabajadores que estaban con el soldador cuando se electrocutó, dijeron que pudieron ver arcos eléctricos circular por el cuerpo del sujeto.

Tembló algunos momentos, ellos intentaron ayudarlo pero antes de caer dijo:

No me toquen, no me toquen".