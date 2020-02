Desconcertada familia escucha ruidos y voces a través de pared desde hace años

Illinois, Estados Unidos.- Una familia de Illinois ha pasado seis años intentando descubrir cuál es el origen de los ruidos extraños y las voces que emanan de una pared de uno de los dormitorios de su casa, sonidos que han llegado a despertarlos en medio de la noche.

Hasta la actualidad, los Smith escuchan música y voces extrañas provenientes de la pared del cuarto de su hija de nueve años, Brianna, pese a que dicha habitación no cuenta con ningún altavoz, reportó WLS-TV.

Lo escuchamos de forma perceptible, y nos mantiene despiertos en la noche. Me ha despertado de un sueño profundo", relató Richard Smith al medio.

La familia de Lockport indica que típicamente escuchan los sonidos, los cuales parecen provenir de una estación de radio, durante las últimas horas de la noche y en la madrugada. Los Smith incluso han reportado los extraños ruidos a la Policía.

En reportes obtenidos por WLS-TV, un oficial describió que él escuchó "voces y música" provenientes de las paredes que parecían "hablar de Cristo". El agente después expuso que oyó un comercial de la estación de radio cristiana AM 1160.

Para provar sus declaraciones, Richard Smith grabó los extraños sonidos en su celular y los mostró a WLS-TV, grabación en la que puede escucharse algo de música y el discurso de un pastor.

Richard investigó por su propia cuenta, arrancó la pared por completo para investigar el área y la conexión eléctrica a tierra, y llegó a la conclusión de que los sonidos podrían sugir de una torre de radial cercana.

Un ingeniero de AM 1160 fue a la casa de los Smith a investigar el problema, pero incluso él no tuvo una respuesta para la familia. El experto expuso a Richard que no sabía qué estaba actuando como altavoz y que no podía explicar el porqué de los ruidos.

Al ser consultado, Patrick Berger, director de ingeniería en Cumulus Media, externó a WLS-TV que lo que sucede a los Smith no es tan extraño como parece, describiendo la Amplitud Modulada (AM) como algo muy fuerte. Berger agregó que podrían haber tuberías corroídas, conductos o ciertos elementos de metal debajo de las paredes produciendo los sonidos.

El metal puede actuar como un altavoz. Eso es lo que ellos están escuchando", expuso.