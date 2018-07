Desde la cárcel, Lula da Silva se aferra a la candidatura

Río de Janeiro, Brasil.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que purga una condena de 12 años de prisión por corrupción, se reafirmó este martes como candidato presidencial, reiteró su inocencia y criticó a la Justicia por mantenerle preso sin supuestas pruebas de su culpa, en una carta.

"No he cometido ningún crimen. Repito: no he cometido ningún crimen", afirmó Lula en la carta divulgada por el Partido de los Trabajadores y en la que desafió a sus acusadores a presentar "al menos una prueba material" que enlode su inocencia.

"Soy candidato a Presidente de la República. Desafío a mis acusadores a presentar esta prueba hasta el 15 de agosto de este año, cuando mi candidatura será registrada en la Justicia Electoral", aseguró Lula en la misiva, que también fue compartida a través de los portales del exmandatario en las redes sociales.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado luego de que se diera por probado que recibió un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de contratos con la petrolera estatal Petrobras.

El exmandatario, preso por corrupción y lavado de dinero desde el 7 de abril pasado, continúa como favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, pese a la condena que le deja virtualmente inhabilitado.

La legislación de Brasil impide postular a un candidato con una condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, por lo que si el Partido de Trabajadores (PT) le inscribe, es posible que las autoridades electorales lo veten.