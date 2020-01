Detienen a atacante tras trágico tiroteo que dejó al menos 6 fallecidos

Rot am See, Alemina.- La mañana de este viernes se registró un tiroteo en un edificio en la ciudad de Rot am See, mismo que dejó como saldo al menos seis personas fallecidas.

Las autoridades lograron detener al atacante, que de acuerdo con el reporte de la policía, actuó solo, ya que no se cuenta con evidencia de otros sospechos.

La investigación preliminar sugiere que el tirador podría conocer a sus víctimas. Aparentemente, se trata de un conflicto doméstico, según medios locales.