Detienen al acosador del Beetle azul que intentaba raptar mujeres en Edomex

Ciudad de México.- Fue detenido un hombre que presuntamente estuvo acosando a mujeres en Metepec y Toluca. Este hombre se transportaba en un auto que varias víctimas reconocieron, auto que ni siquiera era suyo.

Desde hace una semana, reportes en redes sociales denunciaron a un agresor sexual que viajaba a bordo de un coche Beetle, color azul por calles de Metepec y Toluca, en el Estado de México.

El conductor bajaba del auto y se acercaba a mujeres para acosarlas sexualmente e intentarlas subir al auto. Tres de los casos ocurrieron el en diferentes horarios, en la misma zona.

El primero en la localidad de San Jerónimo Chicahualco, en Metepec.

Cuando voy pasando siento que me avienta hacia la pared con la puerta de su carro abierta y me parece que todavía sigue prendido su carro, me tocó indebidamente, fue una agresión, porque fue algo feo”, expresó una víctima.