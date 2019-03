“Devuélvanme a mi bebé”: Mujer da a luz y le entregan niña que no es su hija

Barranca, Perú.- Sospechas y una prueba de ADN sustentan la exigencia de una madre que descubrió que, tras dar a luz, en el hospital de Barranca le entregaron una bebé que no es su hija.

De acuerdo con América Noticias una joven de 17 años, quien decidió mantener en el anonimato su identidad, acudió a la comisaría de Barranca para denunciar que su recién nacida había sido cambiada por otra en el centro médico, una situación por la que responsabiliza a las enfermeras.

Según se describe, hace un mes nacieron dos niñas en el hospital, las cuales fueron llevadas a bañar. En su relato, la denunciante indica que probablemente a su hija le pusieron una cinta de identificación errónea después de asearla, situación por la que se dio la confusión.

Estoy pidiendo que me devuelvan a mi bebé porque este es un daño que me están haciendo. La llevé a mi casa pensando que era mi bebé pero sé que no es mi hija”, reportan portales que expuso la joven madre.