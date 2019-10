Dolorosa vanidad: Procedimiento para quitar estrías quema la piel de mujer

Felixstowe, Inglaterra.- Una mujer que buscaba sentirse mejor con su cuerpo y elevar su autoestima reveló que el procedimiento que eligió para cumplir ese objetivo, el cual tuvo un costo de 400 euros (8 mil 602 pesos mexicanos) y consistió en 'remover' sus estrías, le provocó fuertes quemaduras que ahora han dejado cicatrices para siempre.

Amiee Ward, de 30 años de edad y madre de tres, compartió que su nivel de confianza bajó al mínimo después de que las heridas infectadas debido al tratamiento dejaron marcas permanentes en su piel.

La mujer vistió un salón local en Felixstowe, Suffolk en noviembre pasado para solicitar una sesión de 'fibroblast'. El procedimiento incluye un dispositivo que se pasa por el cuerpo mientras administra 'destellos plasma' para tensar la piel y reducir estrías y arrugas.

Sin embargo, la intervención causó a Amiee heridas por quemadura que se infectaron, por lo que ahora espera aprender a "aceptar su cuerpo".

Me sentía tan insegura de mi cuerpo y por mi vanidad he quedado con todas estas cicatrices. Luce incluso peor que antes. Desearía tan solo haber aceptado mi cuerpo. Las personas deberían aceptar el cuerpo femenino y estar orgullosas de sus cicatrices", expuso Amiee, quien ahora enfrenta problemas de baja autoestima y en su matrimonio, pues ahora "no quiero intimar" y "estoy trabajando en aceptar mi cuerpo".