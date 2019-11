Donald Trump aconseja a Meghan Markle que no haga caso a críticas

Estados Unidos.- El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas declaraciones hacia la esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle.

En una entrevista de radio con el político Nigel Farage, Trump aconseja a Meghan que no debe por qué importarle lo que la prensa diga de ella.

Creo que tienes que ser un poco diferente a eso, pero ella lo toma muy personal y puedo entenderlo, pero no la conozco", mencionó Trump.

Por otro lado se le preguntó acerca de lo que opina sobre su esposo, el Príncipe Harry, a lo que el presidente de EU conestó que le parece una persona genial y que la reina Isabel II es una buena mujer.

Me senté a su lado y ella estaba sonriendo y pasando un buen rato y yo estaba sonriendo y pasando un buen rato. Realmente fue una gran noche y me dijeron que lo disfrutó y puedo decirte que lo disfruté. Ella es una gran mujer. Lo digo muy raramente. No digo eso a menudo sobre nadie", dijo el mandatario.