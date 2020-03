¿Donald Trump en peligro? Mike Pence se hará la prueba del Covid-19

Washington, Estados Unidos.- La preocupación se hizo presente en la Casa Blanca, luego de que el vicepresidente Mike Pence informara que se someterá a las pruebas del coronavirus, luego de que uno de sus colaboradores diera positivo por el Covid-19.

Aunque el médico de la Casa Blanca indicó que no tenía motivos para creer que estuve expuesto, y no es necesario que me haga una prueba, dadas las funciones únicas que tengo como vicepresidente mi esposa y yo nos haremos una prueba de coronavirus esta tarde”, señaló Mike Pence.