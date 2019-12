Donald Trump se defiende en Twitter tras aprobarse los cargos en su contra

Washington, Estados Unidos.- Esta mañana, el Comité Judicial de la Cámara Baja aprobó con 23 votos a favor, los dos cargos de los que se le acusan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que ahora será decisión de la Cámara de Representantes y el Senado, decidir el futuro del mandatario que podría ser destituido de su cargo.

Ante este movimiento en la Cámara Baja donde cuentan las horas para decidir por la destitución del mandatario, Donald Trump, respondió de manera enérgica en su cuenta de Twitter, alegando que "no ha hecho nada malo" y no entiende porqué sería removido del cargo.

¿Cómo puedes ser destituido cuando no has hecho nada malo? Cuando has creado la mejor economía en la historia de nuestro país, cuando has reconstruido la milicia, cuando has arreglado el IVA. Cuando has reducido los impuestos y protegido la segunda A, creado empleos, y mucho más. Es de locos!”.