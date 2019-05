Trump y Moon Jae-in discuten sobre desnuclearizar Corea del Norte

Washington, EU.- El presidente Donald Trump junto con el mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, tuvieron una conversación telefónica, en la cual trataron el tema de los acontecimientos relacionados con Corea del Norte, los cuales pretenden lograr la desnuclearización definitiva y completamente verificada.

Este sábado, Trump restó importancia al ejercicio bélico por parte de Corea del Norte, el cual se trato de probar lanza cohetes “de grueso calibre y largo alcance, y armas tácticas teledirigidas”.

Creo que (el líder norcoreano) Kim Jong-un se da cuenta plenamente del gran potencial económico de Corea del Norte y no hará nada por interferir con él o dinamitarlo. Además, sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me ha hecho", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.