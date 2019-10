'Dreamers' y grupos activistas realizarán marcha de Nueva York a Washington

Nueva York, EU. - Un grupo de jóvenes 'dreamers' y activistas en pro de los derechos para los migrantes, planean realizar una gran marcha de 16 días desde Nueva York hasta Washington el próximo sábado 26 de octubre de 2019.

La marcha, liderada por la organización Make the Road New York, es parte de ese movimiento, cuentan con miembros de la National Korean American Service and Education Consortium (NAKASEC) y otros grupos promigrantes.

Se estiman que por lo menos unas 200 personas saldrán del Battery Park de Nueva York, la ruta es en apoyo a la permanencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.