Droga, estrangula y entierra en su casa al novio de su hija; luego se casa con ella

West Virginia, Estados Unidos.- Un hombre de West Virginia se casó con su propia hija tres semanas después de que ambos presuntamente asesinaron al novio de la joven y lo enterraron en una tumba poco profunda en su casa, informaron autoridades.

Larry Paul McClure, de 55 años de edad, recibió cargos por el delito de homicidio en primer grado después de confesar que mató a John Thomas McGuire, revelación que hizo a través de una carta escrita para la Policía el pasado 4 de noviembre.

McGuire salía con la hija de McClure, Amanda Michelle Naylor McClure, cuando fue brutalmente asesinado al ser golpeado en la cabeza con una botella de vino, atado, intoxicado con dos inyecciones de metanfetaminas y estrangulado, esto a alrededor del 14 de febrero pasado.

Se acusa que Larry Paul McClure y su hija Amanda Michelle Naylor McClure se casaron después de cometer el homicido/Internet

Amanda y su hermana Anna Marie Choudhary también recibieron cargos por homicidio en conexión con el asesinato de John Thomas McGuire.

Se presume que el trío asesinó a McGuire y juntos lo enterraron en una tumba poco profunda en su residencia, para luego mover sus restos al patio de al lado en Skygusty.

Tan solo tres semanas después del homicidio, Larry y su hija Amanda viajaron a Virginia para casarse el 11 de marzo y llegaron a tener relaciones sexuales en la misma casa donde asesinaron a McGuire, escabrosos detalles que se revelaron en una audiencia preliminar del caso.

Tras confesar el crimen, Larry dijo que no sabía los motivos por los cuales Amanda quería muerto a su novio/Internet

Larry Paul McClure dijo que Amanda fue la líder del plan para asesinar a McGuire, que desconoce los motivos por los que la mujer quería acabar con al vida de su novio y que ella estaba gastando los cheques mensuales de Seguro Social del hombre.

En la carta en la que se declara culpable y que no disputa los cargos en su contra, Larry Paul McClure dijo que no quería que se gastara dinero en un juicio y que su sentencia en el caso realmente no importa que porque "soy viejo y tengo mala salud".

Pido que todo esto se termine y que no se desperdicie dinero de contribuyentes, y no herir a las familias de ambos lados. Mi familia y la de McGuire", escribió el presunto homicida.