EU acusa a Irán de caída de avión ucraniano: "El error no fue nuestro"

Washington, Estados Unidos.- El avión ucraniano que se estrelló a las afueras de Teherán, capital de Irán, fue golpeado por un sistema de misiles antiaéreos, señalan este jueves medios estadounidenses citando a fuentes de inteligencia.

El vuelo 752 de Ukraine International Airlines, un Boeing 737–800, que viajaba con destino a Toronto, Canadá, vía Kiev, dejó de transmitir datos el martes minutos después del despegue.

Esto ocurrió poco después de que Irán lanzó misiles en las bases militares que albergan a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la vecina Irak.

Se cree que el avión fue alcanzado por un sistema de misiles tierra-aire Tor-M1 construido en Rusia, conocido por la OTAN como Gauntlet.

Tengo mis sospechas. Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien podría haber cometido un error del otro lado. No fue nuestro sistema. No. No tuvo nada que ver con nosotros”, señaló el presidente Donald Trump.