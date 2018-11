EU admite que Corea del Norte sigue trabajando en misiles balísticos

Washington, EU.- Corea del Norte continúa trabajando en su programa de misiles balísticos, informaron funcionarios de Estados Unidos al tanto de los últimos informes de inteligencia, confirmando la esencia de un informe privado que detalla las mejoras recientes realizadas en sitios militares no declarados.

Un análisis por separado del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, proporcionado exclusivamente a NBC News, describe una base militar secreta en el interior de Corea del Norte que los analistas creen que podría albergar misiles capaces de llegar a Estados Unidos.

Los funcionarios de defensa estadounidenses destacaron que consideran un hecho positivo que Corea del Norte no haya realizado una prueba nuclear desde septiembre de 2017.

Corea del Norte ha continuado su programa de misiles balísticos en varias bases, pero es significativo que no hayan probado uno en casi un año", dijo un funcionario. "Necesitamos darles a los diplomáticos tiempo y espacio para trabajar".

No obstante, la información de inteligencia reciente y las fotos satelitales privadas de trabajos en sitios de misiles no declarados subrayan la creencia generalizada entre los expertos de que la declaración del presidente Donald Trump de que el mundo ya no tiene que preocuparse por un programa nuclear de Corea del Norte está divorciada de la realidad.

"Parece que es una farsa política y peligrosa", dijo a NBC News el general retirado Barry McCaffrey.

En el corto plazo, Corea del Norte es la amenaza más importante para la seguridad nacional de Estados Unidos…Tienen armas nucleares, tienen sistemas de distribución, no van a desnuclearizarse. Entonces, creo que el resultado de todo esto es que estamos aflojando las restricciones económicas de estas personas y nos estamos engañando a nosotros mismos".