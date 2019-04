EU compara sus portaviones con 200 mil 'toneladas de diplomacia'

Washington, EU.- El embajador de EU en Rusia, Jon Huntsman, ha comparado los portaviones estadounidenses que están actualmente realizando simulacros en el mar Mediterráneo con un instrumento político y los ha calificado de 200 mil "toneladas de diplomacia internacional".

El diplomático se refería así a los portaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln y USS John C. Stennis, que este 23 de abril iniciaron unas maniobras en el Mediterráneo como parte de un grupo de ataque. En los ejercicios participan un total de 130 aeronaves, 10 buques y 9 mil marineros e integrantes de la Infantería de Marina, reza un comunicado emitido por la Sexta Flota de EU.

Esta es la primera vez que dos portaviones estadounidenses se encuentran simultáneamente en estas aguas desde 2016, cuando los buques USS Dwight D. Eisenhower y USS Harry S. Truman operaban en la región.

Cada uno de los portaviones que están operando en el mar Mediterráneo en este momento representa 100 mil toneladas de diplomacia internacional", declaró Huntsman desde el USS Abraham Lincoln.

En este contexto, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, afirmó a TASS que Moscú lamenta las declaraciones del embajador y expresó su esperanza en que "la diplomacia de megáfonos estadounidense" no se convierta en una "diplomacia de megatones". Según Riabkov, en ese caso "no habrá ganadores y los diplomáticos estadounidenses se arrepentirán de que no pudieron encontrar una oportunidad para un diálogo normal y constructivo con sus socios en el mundo".

Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró este miércoles que, en un contexto de falta de diálogo entre Rusia y la OTAN, "el precio de un error o malentendido" puede ser muy alto.

Además, Lavrov hizo hincapié en que Moscú está lista para el diálogo con la Alianza Atlántica y todas sus propuestas para fortalecer la estabilidad estratégica "siguen estando sobre la mesa".