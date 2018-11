'El Chapo' pasa por su peor momento a horas de enfrentar su juicio

Nueva York, EU.- Los intentos de los abogados por aplazar el juicio en contra de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que inicia este lunes 5 de noviembre, fueron inútiles.

Aunque durante años fue uno de los capos más poderosos del mundo y de los más buscados en México y Estados Unidos, Guzmán Loera es ahora un preso más que vive casi en total aislamiento.

'El Chapo' ha perdido mucho de su aura de implacable jefe narco, y espera su juicio "tan esperanzado como puede estarlo", según declaraciones de su abogado Jeffrey Lichtman.

Sufro de dolores de cabeza todos los días. Vomito casi todos los días. No me han arreglado dos muelas y me duelen mucho", se quejó 'El Chapo' en una carta enviada en febrero.