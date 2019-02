El 'Chapo' recibe duro golpe a su intimidad tras sentencia del juicio

Nueva York, EU.- El juicio del siglo ha llegado a su fin, tras el cual Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable de todos los delitos de los que se le inculpó, alcanzando cadena perpetua sin derecho a fianza.

Aunque el resultado será publicado hasta junio, las autoridades ya pusieron manos a la obra y están haciendo todos los preparativos para recibir al criminal en una prisión de máxima seguridad.

El capo será recluido en ADX Florence, una cárcel de Colorado, considerada como la más segura del país, pues está diseñada a prueba de fugas.

ADX ha sido descrita como un infierno en vida para sus presos, pues está destinada a mantener cautivos a los más peligrosos criminales, e incluso, personas consideradas enemigos del Estado.

Esta prisión tiene celdas de 12×7 pies, con gruesos muros de cemento. Asimismo, cuenta con doble puerta metálica para evitar el contacto visual entre reos.

Sin embargo, eso no es todo, pues uno de los castigos más grandes para Guzmán es que no tendrá permitido tener relaciones sexuales pues, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, tener intimidad con alguien más no es un derecho de los presos.

Esto podría ser uno de los más duros golpes para Guzmán Loera, pues además de su larga trayectoria criminal, fue reconocido por su gran debilidad por las mujeres.