'El Chapo' regala escuadra 45 de oro a reconocido pintor por hacerle retrato

Ciudad de México.- Antes de que Joaquín 'El Chapo' Guzmán fuera capturado por el Gobierno de México por tercera vez y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua, el capo tenía un deseo: que un artista le hiciera un retrato.

'El Chapo' eligió al pintor Hugo Zúñiga y envió a un grupo de emisarios por él a la ciudad de Taxco, Guerrero.

Con su permiso, Zúñiga fue llevado hasta un lugar remoto para encontrarse y conocer al que sería su nuevo cliente.

No supe a dónde me llevaron, porque todo (el camino) me llevaron con la cabeza cubierta”.