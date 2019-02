El 'Chapo' tiene un mes más para solicitar repetir su juicio en EU

Nueva York, EU.- El juez estadounidense Brian Cogan, encargado del juicio en EU a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, dio un mes más a la defensa del narcotraficante mexicano para solicitar un nuevo juicio, después de saberse que algunos miembros del jurado pueden haber incumplido las normas del magistrado en varias ocasiones.



El pasado 12 de febrero, el 'Chapo' Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.



La Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn (Nueva York) informó que el juez había concedido en una orden la ampliación del plazo para pedir un nuevo juicio que la defensa del 'Chapo' solicitó el pasado viernes, después de saberse que al menos cinco miembros del jurado habrían incumplido las órdenes de Cogan de no informarse del caso a través de los medios de comunicación durante el juicio.



La defensa del 'Chapo' pidió una extensión adicional de un mes al plazo de catorce días desde el veredicto del jurado para solicitar un nuevo juicio, debido a la nueva información que se había conocido y que podría haber afectado a su cliente.



El juez recordó en cada una de las sesiones del proceso que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el capo mexicano a través de los medios o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar.



Sin embargo, en una entrevista con el diario Vice, uno de los miembros del jurado, bajo la condición de anonimato, declaró que consultaban de manera constante las redes sociales de los reporteros que asistían a la corte y que, en varias ocasiones, engañaron al juez al respecto.



La más sonada habría sido cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron ciertos documentos judiciales que aseguraban que el 'Chapo' había pagado por mantener sexo con niñas.



Según este miembro del jurado, se enteró por Twitter de que el magistrado podría reunirse con ellos, así que avisó a los otros miembros del jurado que, si habían visto lo que sucedió, mantuvieran una expresión serena y lo negaran.

